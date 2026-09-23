Водителя Hyundai наказали за езду по тротуару у детской площадки в Казани

34-летнего водителя Hyundai Solaris, проехавшегося по тротуару возле детской площадки в Казани, нашли полицейские. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 18 сентября во дворе дома № 17 по улице Зорге. Проступок автомобилиста попал на видео.

Полицейские установили личность нарушителя, им оказался мужчина 1992 года рождения. На него составили административный протокол.

Ранее «Татар-информ» сообщал о привлечении к ответственности водителя внедорожника Land Rover. Мужчина ехал по тротуару возле станции метро. Свой проступок автомобилист объяснил тем, что вынужден был сократить путь, так как у его беременной жены начались схватки.

