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Происшествия 23 сентября 2026 09:49

Водителя Hyundai наказали за езду по тротуару у детской площадки в Казани

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Водителя Hyundai наказали за езду по тротуару у детской площадки в Казани

34-летнего водителя Hyundai Solaris, проехавшегося по тротуару возле детской площадки в Казани, нашли полицейские. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 18 сентября во дворе дома № 17 по улице Зорге. Проступок автомобилиста попал на видео.

Полицейские установили личность нарушителя, им оказался мужчина 1992 года рождения. На него составили административный протокол.

Ранее «Татар-информ» сообщал о привлечении к ответственности водителя внедорожника Land Rover. Мужчина ехал по тротуару возле станции метро. Свой проступок автомобилист объяснил тем, что вынужден был сократить путь, так как у его беременной жены начались схватки.

#тротуары #нарушитель пдд #госавтоинспекция казани
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