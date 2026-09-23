Минниханов встретился с главой Haier Group Чжоу Юньцзе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров, генеральным директором Haier Group Чжоу Юньцзе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Haier – государственная транснациональная корпорация Китайской Народной Республики. В 2025 году выручка группы Haier в мировом масштабе составила около 59,8 млрд долларов.

Согласно ряду исследований, Haier занимает первое место по продажам бытовой техники в мире. В мировых розничных продажах доля холодильников марки Haier составила 10,4%, а стиральных машин – 8,4%.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы рады сложившимся конструктивным отношениям с корпорацией «Хайер». Ваша компания стала не просто инвестором, а частью промышленной семьи Татарстана», – подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к руководству группы. Он отметил важность не просто продолжать сотрудничество, но и запускать новые направления.

Чжоу Юньцзе поблагодарил Раиса за визит в Шаньдун и личную встречу и выразил готовность расширять сотрудничество.