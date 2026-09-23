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Общество 23 сентября 2026 13:47

Основные дорожные работы в Челнах планируют завершить до 5 октября

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Основные дорожные работы в Набережных Челнах планируют завершить в первой декаде октября. Уже на этой неделе ремонт закончат на проспекте Беляева и местных проездах Нового города, сообщает «chelny-biz.ru».

До 5 октября подрядчики должны завершить работы на Сармановском тракте, а также на проспектах Формека, Гостева, Нариманова и Низаметдинова.

При этом транспортная ситуация в городе остается сложной. Одновременно ремонт начали сразу на нескольких крупных проспектах, что привело к устойчивым заторам.

Одним из самых проблемных участков стал мост между остановками «Пединститут» и «Челныгорстрой». Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов несколько раз выезжал туда, чтобы оценить ситуацию на месте.

Он объяснял жителям ход ремонта деформационных швов на мосту и приносил извинения за временные неудобства, связанные с ограничением движения.

#дорожные работы #Набережные Челны
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