В Минцифре РТ объяснили, почему цифровой ID пока нельзя использовать на выборах

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На данный момент цифровой ID можно предъявлять вместо паспорта во многих случаях. Однако остаются исключения – например, на избирательных участках. Заместитель министра цифровизации Татарстана Алексей Клонцак в ходе пресс-конференции «Татар-информа» рассказал о том, когда планируется расширить возможности предъявления цифрового ID.

«Предоставление цифрового ID вместо физического документа прописано в нормативке. Не всегда у нас нормативка идет в ногу со временем. История с отелями или с предоставлением цифрового ID вместо паспорта в точках розничной торговли – там это успели сделать, реализовано. Планы у Минцифры, у правительства достаточно серьезные. Я думаю, что в обозримом будущем мы львиную долю документов сможем предоставлять в цифровом виде», – заявил Клонцак, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Он пояснил, что для внедрения цифрового ID на выборах необходима готовность самих участковых комиссий и изменение законодательства. «Во-первых, к этому нужно быть готовым: та же самая гостиница должна закупить сканер, обеспечить кассиров оборудованием. Готовность самих УИКов нужно будет обеспечить. А во-вторых – внесение изменений в нормативные документы. Потому что на сегодня подтвердить личность для голосования может только человек с бумажным паспортом. Как только такая альтернатива в законе появится, это можно будет реализовать», – подчеркнул замминистра.

Также Клонцак уточник, что первично – правовая база или техническая оснащенность.

«Учитывая, что техническое оснащение не такое дорогое, сегодня технических ограничений не стоит, это больше вопрос правовой базы. Первична правовая база», – сказал он.