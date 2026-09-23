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Происшествия 23 сентября 2026 12:08

Москвич пытался взорвать машину из кортежа высокопоставленного госслужащего

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33-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС. Мужчине также вменяют ряд статей о терроризме и экстремизме.

По данным ФСБ, москвич, будучи участником террористической организации, собирался взорвать автомобиль, входящий в кортеж состава высокопоставленного госслужащего РФ. С этой целью злоумышленник изучил в интернете способ применения самодельных взрывчатых веществ, а затем купил компоненты для изготовления взрывного устройства.

Задержанный арестован.

#терроризм #экстремизм #Москва #фсб россии
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