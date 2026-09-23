«Будет жарко, как никогда»: в Казани открылся «Аксенов-фест-2026»

XIX литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» открылся сегодня в Казани в Национальной библиотеке РТ. В нем принимают участие писатели, поэты, режиссеры, художники, музыканты, литературные критики и издатели из разных уголков России.

«Национальная библиотека РТ – знаковое место, много выдающихся литераторов свою жизнь связывали именно с ним. Так уж случилось, что на этом месте появился замечательный комплекс. Но главное – содержание! Очень много было переживаний, когда здесь решили сделать Национальную библиотеку. Но жизнь показала правду: люди интересуются, молодежь приходит за познаниями, за интеллектуальным досугом – это очень важно. Здесь создан большой научный центр», – рассказал на открытии фестиваля о месте его проведения заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов.

Директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова отметила, что в этом году «Аксенов-фест» станет большим праздником.

«Я приглашаю всех, кто здесь, кто узнает о фестивале на телевидении и на других ресурсах, – приходите! Будет жарко, как никогда! Этот «Аксенов-фест» нас напитает глубокими смыслами и новым содержанием. Мы будем питаться и духовно, и интеллектуально. <…> Для культуры это воздух, который совершенно необходим для того, чтобы творить и жить», – сказала она.

Тимерзянова отметила, что в ходе фестиваля запланированы прямые эфиры, в том числе на Культуре.РФ, всего их будет семь.

«Но ничто не заменит живые эмоции, которые камера не передаст. Быть в атмосфере наших гостей, которые приехали на фестиваль, – это надолго запомнится. Поэтому приходите! Я вас приглашаю», – добавила Тимерзянова.

Креативный директор фестиваля, главный редактор литературно-художественного журнала «Октябрь» Ирина Барметова сообщила журналистам, что организаторами подготовлена интересная и насыщенная программа.

«Она объединена одним таким символом, слоганом, который называется «Энергия заблуждения». Это выражение Льва Толстого, которое подразумевает то, что в каждом писателе, в каждом творческом человеке должна быть земная энергия заблуждения. Это когда вы уверены, что только вы можете это сказать и то, что вы говорите, очень нужно людям. Без этой наивной, может быть, энергии заблуждения не делается ничто, особенно великие дела», – отметила она.

В программе фестиваля много тем – родители и дети, ордена Отечества, эго-литература.

«Есть темы, в которых мы рассказываем о произведениях и писателях прошлых лет. Например, о прекрасном писателе Юрии Казакове, который был одним из лучших рассказчиков в шестидесятые годы, или мы рассказываем о режиссере Вадиме Абдрашитове, который сейчас покинул нас, но его супруга художник Нателла Тоидзе выпустила прекрасную книгу, и эта книга будет презентована на фестивале», – отметила Барметова.

Сегодня после торжественного открытия запланированы встречи и дискуссии с Сергеем Шаргуновым, Татьяной Соловьевой, Алексеем Конаковым, Рузалем Мухаметшиным, Денисом Осокиным, Василием Нацентовым, Анной Баснер, Альбиной Абсалямовой и Ивом Готье.

Фестиваль продлится до 25 сентября. В восьми культурных пространствах города состоятся творческие встречи, кинопоказы, презентации книг, музыкальные вечера и вручение премии «Звездный билет».