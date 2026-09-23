«Образец отношений»: Раис РТ назвал отношения России и Китая примером для мира
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсяном. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Раис республики поблагодарил руководство провинции за организацию насыщенной и полезной программы для делегации Татарстана. Он отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, назвав их образцом того, как должны строиться отношения между государствами.
Что касается Татарстана, то республика на своем уровне вносит заметный вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. Внешнеторговый оборот по итогам прошлого года стал рекордным и превысил 3,3 миллиарда долларов, указано в сообщении.
«За последние годы Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики – данный показатель вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться», – отметил Рустам Минниханов.
Он напомнил, что Шаньдун был первой провинцией, с которой Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве еще в 2008 году. С тех пор у республики установились крепкие отношения с рядом промышленных компаний Китая.
Раис республики также подробно рассказал о прошедшем сегодня образовательном форуме. Он подчеркнул, что Татарстан не только ведущий индустриальный регион, но и признанный лидер по уровню научно-технологического развития.
«Создание между нашими регионами Российско-Китайского университета передовых технологий КРУТех – уникальная инициатива, вошедшая в план проведения Годов российско-китайского сотрудничества в области образования», – отметил Рустам Минниханов. Он заметил, что рассматривает этот совместный проект не просто как образовательный, но прежде всего как фундамент для укрепления технологического лидерства двух стран.
Губернатор провинции Шаньдун поблагодарил Рустама Минниханова за его личное внимание к сотрудничеству. Он напомнил, что взаимоотношения между двумя регионами имеют давнюю историю, и их успех – прямая заслуга Раиса Республики.
В завершение встречи состоялось подписание соглашений, в частности:
- Меморандум о сотрудничестве в сфере образования и науки между Правительством Республики Татарстан и Департаментом образования провинции Шаньдун;
- Меморандум о взаимопонимании между Казанским государственным энергетическим университетом и Шаньдунским университетом науки и техники;
- Соглашение о сотрудничестве между компанией «Шаньдун Хайспид Груп» и ОЭЗ «Алабуга»;
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве между компанией «Шаньдун Хайспид Груп» и АО «Ядран».