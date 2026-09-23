«Образец отношений»: Раис РТ назвал отношения России и Китая примером для мира

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсяном. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Раис республики поблагодарил руководство провинции за организацию насыщенной и полезной программы для делегации Татарстана. Он отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, назвав их образцом того, как должны строиться отношения между государствами.

Что касается Татарстана, то республика на своем уровне вносит заметный вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. Внешнеторговый оборот по итогам прошлого года стал рекордным и превысил 3,3 миллиарда долларов, указано в сообщении.

«За последние годы Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики – данный показатель вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться», – отметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он напомнил, что Шаньдун был первой провинцией, с которой Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве еще в 2008 году. С тех пор у республики установились крепкие отношения с рядом промышленных компаний Китая.

Раис республики также подробно рассказал о прошедшем сегодня образовательном форуме. Он подчеркнул, что Татарстан не только ведущий индустриальный регион, но и признанный лидер по уровню научно-технологического развития.

«Создание между нашими регионами Российско-Китайского университета передовых технологий КРУТех – уникальная инициатива, вошедшая в план проведения Годов российско-китайского сотрудничества в области образования», – отметил Рустам Минниханов. Он заметил, что рассматривает этот совместный проект не просто как образовательный, но прежде всего как фундамент для укрепления технологического лидерства двух стран.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Губернатор провинции Шаньдун поблагодарил Рустама Минниханова за его личное внимание к сотрудничеству. Он напомнил, что взаимоотношения между двумя регионами имеют давнюю историю, и их успех – прямая заслуга Раиса Республики.

В завершение встречи состоялось подписание соглашений, в частности: