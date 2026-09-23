news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 23 сентября 2026 13:59

В Казани стартовало дело застройщиков, обманувших клиентов на 99 млн

Читайте нас в
В Казани стартовало дело застройщиков, обманувших клиентов на 99 млн
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Ново-Савиновском районном суде Казани сегодня стартовало дело о многомиллионном мошенничестве. На скамье подсудимых оказались четверо: Кристина Гаранина, Раниль Гиниятуллин, Ксения Гиниятуллина и Эдуард Исмагилов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

По версии следствия, обвиняемые действовали от имени ООО «СК "Стройкапитал"». Под видом строительства домов они похитили у 24 граждан более 99 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что уголовное дело о многомиллионном мошенничестве было передано в Ново-Савиновский районный суд.

#мошенничество в особо крупном размере #Ново-Савиновский райсуд #Уголовное дело #застройщики
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Французский актер Арно Дени прибегнул к эвтаназии из-за ошибки врачей

22 сентября 2026

Инжир уберегает от рака, заявила диетолог

22 сентября 2026
Новости партнеров