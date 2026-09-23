В Казани стартовало дело застройщиков, обманувших клиентов на 99 млн

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В Ново-Савиновском районном суде Казани сегодня стартовало дело о многомиллионном мошенничестве. На скамье подсудимых оказались четверо: Кристина Гаранина, Раниль Гиниятуллин, Ксения Гиниятуллина и Эдуард Исмагилов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

По версии следствия, обвиняемые действовали от имени ООО «СК "Стройкапитал"». Под видом строительства домов они похитили у 24 граждан более 99 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что уголовное дело о многомиллионном мошенничестве было передано в Ново-Савиновский районный суд.