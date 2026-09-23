Десять спектаклей поборются за звание лучшего татарского спектакля года
В рейтинге «Татары года», который проводит «Миллиард.Татар», началось голосование в номинации «Лучший татарский спектакль – 2026». За победу борются десять постановок татарстанских театров.
В список вошли:
- «Хыял артыннан» – Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина;
- «Кечкенә Мирза» – Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина;
- «Тәрәзәмә кем шакый?» – Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина;
- «Өзелгән көй» – Альметьевский государственный татарский драматический театр;
- «Отелло» – Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина;
- «Табор уходит в небо» – Татарский государственный театр кукол «Экият»;
- «ЭЗ / СЛЕД / 岁轮» – театральная площадка «Моң»;
- «Әлдермештән Әлмәндәр» – Татарский государственный академический театр имени Г. Камала;
- «Сәхи(я)» – Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева;
- «Казан егетләре» – Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина.
Проголосовать можно в официальных сообществах рейтинга во «ВКонтакте» и Телеграме, а также на сайте «Миллиард.Татар».
Рейтинг «Татары года» включает 21 номинацию. Среди них – «Песня года», «Самый активный татарин за пределами РТ» и «Неудача года».
Голосование стартовало 10 сентября и проходит поэтапно: номинации открываются последовательно. Победителей объявят 2 декабря.