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Культура 23 сентября 2026 10:53

Десять спектаклей поборются за звание лучшего татарского спектакля года

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В рейтинге «Татары года», который проводит «Миллиард.Татар», началось голосование в номинации «Лучший татарский спектакль – 2026». За победу борются десять постановок татарстанских театров.

В список вошли:

  • «Хыял артыннан» – Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина;
  • «Кечкенә Мирза» – Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина;
  • «Тәрәзәмә кем шакый?» – Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина;
  • «Өзелгән көй» – Альметьевский государственный татарский драматический театр;
  • «Отелло» – Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина;
  • «Табор уходит в небо» – Татарский государственный театр кукол «Экият»;
  • «ЭЗ / СЛЕД / 岁轮» – театральная площадка «Моң»;
  • «Әлдермештән Әлмәндәр» – Татарский государственный академический театр имени Г. Камала;
  • «Сәхи(я)» – Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева;
  • «Казан егетләре» – Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина.

Проголосовать можно в официальных сообществах рейтинга во «ВКонтакте» и Телеграме, а также на сайте «Миллиард.Татар».

Рейтинг «Татары года» включает 21 номинацию. Среди них – «Песня года», «Самый активный татарин за пределами РТ» и «Неудача года».

Голосование стартовало 10 сентября и проходит поэтапно: номинации открываются последовательно. Победителей объявят 2 декабря.

#спектакли #голосование
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