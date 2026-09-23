В Петербурге запустили серийное производство седана SENAT 900

В Санкт-Петербурге на заводе SENAT состоялся осмотр первой в России линии потоковой сборки автомобилей представительского класса. Производственную площадку посетили председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и куратор проекта, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Они осмотрели линию потоковой сборки автомобилей представительского класса SENAT 900. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

В ходе мероприятия с конвейера сошел 323-й автомобиль SENAT 900. Порядковый номер автомобиля совпал с возрастом Санкт-Петербурга: в 2026 году городу исполнилось 323 года.

Официальная премьера SENAT 900 и старт его серийного производства состоялись 4 июня 2026 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

Автомобиль является представительским седаном с двигателем V6 3.0T мощностью 326 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, постоянным полным приводом и пневматической подвеской. Производство SENAT 900 знаменует возвращение отечественного автопрома в сегмент серийных автомобилей представительского класса после многолетнего перерыва.

«SENAT является первым в России премиальным автомобилем. Мне особенно приятно отметить, что этот проект родился в Санкт-Петербурге. Наш город, как и задумывалось исторически, является крупным промышленным центром России. И такие проекты, как SENAT, еще больше укрепляют эту позицию», – подчеркнул председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что основатель города Петр Первый приглашал на берега Невы лучших мастеров со всего мира, чтобы перенять у них передовые технологии. По его словам, президент продолжает дело Петра: двадцать лет назад Владимир Владимирович положил начало созданию автокластера на берегах Невы, и по его приглашению там открывали заводы ведущие мировые производители. Беглов добавил, что в 2022 году они ушли, но автомобильная промышленность уже стала частью Петербурга.

«Город приобрел необходимые компетенции, площадки, логистику, персонал, наработал компонентную базу. По поручению президента мы начали возрождать автопром. И в этом году выполнили задачу, поставленную главой государства. Перезапустили все четыре автомобильные площадки города Петербурга. Следующий шаг – переход к собственным разработкам в автопроме на основе отечественных технологий. Мы уверены, что петербургские автомобили станут символом комфорта и надежности. Автопром – приоритетная отрасль Петербурга, а «Сенат» – ее будущее», – сказал Беглов.

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин отметил, что то, что еще год назад казалось смелым проектом, сегодня стало реальностью. По его словам, спрос на машины представительского класса растет, поэтому производству важно оперативно реагировать на запросы рынка и насыщать его отечественной продукцией.

«Этот класс автотехники интересен еще и тем, что именно он является законодателем мод в плане новинок и передовых решений, откуда идеи идут уже в более массовые автомобильные сегменты. Российской инженерной школе нужно обязательно участвовать в этих процессах. Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров. Этот проект состоялся благодаря совместной работе, доверию и поддержке на всех уровнях. Убежден, что такое сотрудничество – залог того, что российский автопром будет не просто восстанавливаться, а задавать новые стандарты», – отметил Сергей Когогин.

Сегодня производственная площадка SENAT в Санкт-Петербурге формирует новую технологическую базу для выпуска отечественных автомобилей представительского класса. В планах SENAT — запуск в серию флагманского седана SENAT 1000, затем крупного кроссовера, а также проработка специальных версий.