Соловьева на «Аксенов-фесте» расскажет, зачем писатели придумывают дневники

Творческая встреча с главным редактором издательства «Альпина. Проза» Татьяной Соловьевой «Зачем писатели придумывают дневники?» пройдет завтра в Казани в рамках XIX литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест».

«У меня лекция про то, как писатели работают с жанром дневника. Это такой исторический экскурс со средних веков и до наших дней – что менялось, зачем этот прием используется и чем реальный дневник отличается от стилизованного, от вымышленного», – рассказала Соловьева сегодня журналистам в Национальной библиотеке РТ.

Она отметила, что участвует в «Аксенов-фесте» уже в третий раз.

«Это прекрасный фестиваль, один из моих самых любимых. К счастью, сейчас в России много литературных фестивалей, и я много в каких участвую. Это один из самых интересных фестивалей – по программе, по количеству заинтересованных зрителей, которые приходят на мероприятия, и по составу участников. Так что это действительно очень хорошая и нужная традиция, на мой взгляд», – подчеркнула Соловьева.

Фестиваль продлится до 25 сентября. В восьми культурных пространствах города состоятся творческие встречи, кинопоказы, презентации книг, музыкальные вечера и вручение премии «Звездный билет».