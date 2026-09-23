«Высмеивал мулл и разоблачал власть»: В АН РТ рассказали о поэтах XIX века

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Академии наук РТ проходит VI Международный научно-практический семинар «Татароведение в ситуации смены парадигм», посвященный в этом году 200-летию Гали Чокрыя и 195-летию Мифтахетдина Акмуллы.

Творчество обоих поэтов составляет общее духовно-культурное наследие тюркских народов. Как известно, изучение, сохранение и развитие литературного, духовного и культурного наследия татарского народа всегда было и остается одним из основных магистральных направлений деятельности Академии наук.

В этом году, отмечает вице-президент Академии Айнур Тимерханов, будет проведено более 70 мероприятий, а на следующий год уже утвержден проект на более чем 110 мероприятий, из которых почти половина относится к гуманитарному блоку.

«Президент во всех своих выступлениях всегда подчеркивает мысль о том, что, сколько бы мы ни говорили о научно-технологическом развитии, основу этого развития всегда составлял духовно-культурный компонент», – сказал Тимерханов.

Семинар, посвященный наследию двух тюркских поэтов и мыслителей Гали Чокрыя и Мифтахетдина Акмуллы, хорошо укладывается в эту повестку, добавил он. Гуманитарная дискуссия пройдет в рамках VI Международного научно-практического семинара «Татароведение в ситуации смены парадигм».

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

К обсуждению фундаментальных и прикладных проблем изучения литературно-художественного наследия народов Поволжья и Приуралья были приглашены ученые из России и ближнего зарубежья.

«XX век занимает важное место в жизни татарского и других тюркских народов. В этот период происходит освобождение от средневековых устоев, закладываются основы литературы нового времени и готовится почва для серьезного возрождения. Художественная литература, осваивавшая новые концепции общественного развития, сама стала играть чрезвычайно важную роль в просвещении народа, донося до самого широкого круга читателей передовые идеи и мировоззренческие взгляды», – рассказал на открытии семинара директор Института языка, литературы и искусств им. Г. Ибрагимова АН РТ Ильгиз Халиков.

Поэт Гали Чокрый, обращаясь, с одной стороны, к религиозно-философским идеям, а с другой – к современным проблемам, отстаивает научно-техническое возрождение, развитие культуры и лежащие в их основе знание и просвещение.

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

С приветственным словом на открытии семинара также выступили генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, председатель союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, завотделом литературоведения Института истории, языка и литературы Уфимского центра РАН Минлегали Надергулов, профессор Узбекского государственного университета мировых языков Нурсултан Джусупов и сотрудник Министерства образования и науки РТ Джалиль Мотыгуллин.

«Акмулла прославился как талантливый поэт-импровизатор среди тюркоязычных народов, он учил детей, занимался ремеслами, принимал участие в состязаниях акынов, проповедовал просветительские идеи, утверждал извечные стремления человека к знанию, прогрессу, прославлял разум, справедливость и гуманизм. Будучи мастером поэтической сатиры, он остро высмеивал невежество необразованных мулл и разоблачал произвол и беззаконие властей», – рассказал генконсул Казахстана.

В контексте изучения литературного (а не религиозного) наследия о XIX веке говорят не так часто, как, например, о веке XX. Но, по словам Тимерханова, это эпоха просвещения, и Гали Чокрый, обращаясь к суфийской традиции и добавляя исторический контекст, ярко отразил этот переломный этап в своем творчестве.

«У него есть произведение «Мәдхе Казан» 1889 года. Это «Прославление Казани», где он, конечно, прославляет город, ученых и жителей, но вместе с тем привносит исторический контекст, рассказывая о Древнем Болгаре. Человек прекрасно понимал, что через обращение к историческим концептам он вносит огромный вклад в укрепление и сохранение исторического самосознания народа», – считает Тимерханов.

«Мне кажется, основные писатели начала XX века, которых мы называем классиками: Габдулла Тукай, Хади Такташ, Шайхзада Бабич – в их творчестве я вижу продолжение традиций Акмуллы», – поделился своими размышлениями завотделом литературоведения ИЯЛИ Альфат Закирзянов.

В этот ряд «наследников» в ходе семинара причисляли также Мажита Гафури, Дэрдменда и многих других. Преемственность Закирзянов наблюдает в мотивах духовной свободы и идеях просвещения, которые присутствуют почти у всех авторов. В этом смысле влияние Чокрыя и Акмуллы действительно велико.

Отдельно ученый отметил силу поэтических образов, которые заставляют читать и перечитывать произведения поэтов XIX века, а также их размышления о задачах, которые перед поэтом стоят, и его роли в обществе – это как раз те вопросы, с которых начинается поэзия. В частности, этот дискурс в русской литературе начал когда-то Александр Пушкин.

Основные направления работы научно-практического семинара:

религиозное реформаторство, суфизм и просветительство;

преемственность и культурные традиции в творчестве поэтов-просветителей;

традиции и современные подходы в изучении родных языков и культур;

проблемы транслитерации, перевода и научной оценки арабографичных письменных памятников.

Организатором мероприятия является Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.