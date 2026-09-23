Камаловский театр открыл гастроли в Москве спектаклем Гиззата «Башмачки»

В Москве на сцене Государственного академического Малого театра открылись гастроли Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. В первый день камаловцы показали московскому зрителю легендарный спектакль «Башмачки» («Башмагым») режиссера Фарида Бикчантаева, сообщает руководитель сектора культуры, науки и образования Представительства Республики Татарстан в Российской Федерации Сюмбель Таишева.

С приветственным словом на церемонии открытия гастролей выступил Главный муфтий Шейх Равиль Гайнутдин. В своей речи он подчеркнул, что в этом году выездные спектакли проходят в преддверии 120-летия татарского театра. Именно 22 декабря 1906 года в Казани состоялось первое публичное представление на татарском языке, которое считается датой рождения национального татарского театра.

Главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев из рук председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия Равиля хазрата Гайнутдина получил высшую награду мусульман России – орден почета «Аль-Фахр».

Медалью «За заслуги» награждены также народные артисты Республики Татарстан Ильтазар Мухаматгалиев и Ильдус Габдрахманов.

Зрителей и коллектив театра поприветствовал главный режиссер Государственного академического Малого театра, заслуженный артист России Алексей Дубровский. Гастроли театра Камала создают культурный мост между Казанью и Москвой, отмечает он.

От имени Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации руководство Государственного академического Малого театра, участников и зрителей на открытии московских гастролей поздравила Сюмбель Таишева.

«В нынешнем году общественность нашей страны с широким размахом отмечает еще один великий юбилей – это 140-летие Габдуллы Тукая. Именно он предложил для труппы название «Сайяр», что означает «Передвижник». Великому поэту, который написал известные строки в одном из своих стихотворений: «Театр – и зрелище, и школа для народа», по инициативе нашего Полпредства в центре Москвы установлен бронзовый памятник на гранитном постаменте», – подчеркнула значимость гастрольного тура Таишева.

Театр, получивший напутствие у великого поэта, сегодня является главным национальным театром Татарстана. Он регулярно вывозит свои постановки на международные фестивали и по праву стал одним из брендов Татарстана. С момента создания творческая группа гастролировала по городам России и заложила основы профессиональной сцены. На декаде татарского искусства и литературы в Москве в 1957 году Театр Камала показал свои легендарные спектакли. Среди них – «Голубая шаль» по пьесе Карима Тинчурина. Музыку к ней создал композитор Салих Сайдашев.

«За годы своего существования театр стал подлинной культурной сокровищницей, которая бережно сохраняет уникальный татарский язык, многовековые традиции и национальную идентичность нашего народа», – сказала Таишева в завершение своего выступления.

Московская театральная публика относится с особой любовью к камаловцам. По словам заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Фарида Бикчантаева, артисты театра, как и москвичи, с нетерпением ждут гастролей и уверены, что и в этот раз спектакли пройдут с неизменными аншлагами, подарят зрителям незабываемые эмоции, откроют новые грани театрального искусства и укрепят культурные связи между столицей России и Татарстаном. На сцене Малого театра артисты Театра Камала выступают с гастрольными спектаклями начиная с 2006 года.

В первый день гастролей, 22 сентября, зрители увидели музыкальную комедию «Башмачки» («Башмагым») по пьесе Тази Гиззата на музыку Джаудата Файзи в современной интерпретации. Режиссер сохранил живые традиции татарского купечества Старо-татарской слободы Казани начала XX века, юмор и красочные национальные мотивы. Спектакль прошел при полном аншлаге. От имени муфтия Равиля хазрата Гайнутдина и от лица руководства Малого театра на сцену под аплодисменты зрителей вынесли корзины цветов в знак любви и признательности от московской публики.

Гастроли продлятся до 27 сентября, спектакли покажут на двух площадках – на исторической сцене Малого театра и на второй сцене на ул. Большая Ордынка. В этот приезд Татарский театр имени Галиасгара Камала привез в Москву шесть спектаклей. Это история о любви и времени «Музей невинности» по роману Орхана Памука (историческая сцена, реж. Никита Кобелев), музыкальный байопик «Альфия Авзалова. Путь в вечность» (историческая сцена, реж. Айдар Заббаров), комедия «Ситцевая свадьба» (сцена на Большой Ордынке, реж. Айдар Заббаров), драма «Матери ждут сыновей» (сцена на Большой Ордынке, реж. Фарид Бикчантаев).

Завершающим спектаклем станет классическая постановка «Старик из деревни Альдермеш» (сцена на Большой Ордынке, реж. Ильгиз Зайниев).

Фото предоставлены Сюмбель Таишевой