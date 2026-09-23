Минниханов посетил Шаньдунский университет и встретился с ректором Ли Шуцаем

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Шаньдунский университет и встретился с его ректором Ли Шуцаем. Вуз является лидером совместного российско-китайского образовательного консорциума. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Согласно полученной информации, сегодня в университете обучаются 70 000 студентов. Численность профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников составляет около 5 000 человек.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Шаньдунский университет считается одним из вузов с наиболее полным спектром дисциплин в Китае. В университете преподаются 44 дисциплины первого уровня, утвержденные для получения докторской степени, одна дисциплина второго уровня, утвержденная для получения докторской степени, и 51 дисциплина первого уровня, утвержденная для получения магистерской степени. Кроме того, университет поддерживает партнерские отношения с более чем 300 университетами и научно-исследовательскими учреждениями из 45 стран», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Обращаясь к ректору университета, Рустам Минниханов отметил значимость сегодняшнего форума для вузов двух стран.

«Мы еще раз убедились в том, что Шаньдунский университет – флагман научно-образовательного комплекса провинции. Вы признанные лидеры в сфере математики, инженерии, медицины и многих других областях науки и техники», – отметил Раис республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он обратил внимание, что Татарстан также традиционно выступает в качестве региона-драйвера образовательного и научно-технологического развития России. В республике действует 45 вузов, в которых обучаются более 150 тысяч студентов. Исследовательскую деятельность осуществляют порядка 130 научных учреждений.

Рустам Минниханов рассказал о реализации проекта научного центра мирового уровня и о шести федеральных передовых инженерных школах.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Наша республика уверенно входит в тройку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов Федерации и занимает 1-е место в стране по уровню инновационной активности организаций. Уверен, мощный импульс к дальнейшему расширению связей между Вашим вузом и научно-образовательными организациями Татарстана придаст проект создания Российско-Китайского университета передовых технологий», – заключил Рустам Минниханов.