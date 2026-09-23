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Происшествия 23 сентября 2026 11:01

Audi и Honda насмерть сбили пешеходов в Татарстане

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Audi и Honda насмерть сбили пешеходов в Татарстане
Смертельное ДТП в Татарстане
Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Два ДТП, в результате которых погибли пешеходы, произошли 22 сентября в Татарстане. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По данным правоохранителей, первое ДТП случилось в Тукаевском районе. 51-летний водитель автомобиля Audi сбил 63-летнюю женщину, которая, согласно предварительной информации, вышла на проезжую часть в нарушение ПДД. В результате происшествия женщина скончалась на месте.

Еще один смертельный наезд на пешехода произошел в Зеленодольском районе. Пешеход шел по проезжей части без световозвращающих элементов на одежде и попал под колеса автомобиля Honda, за рулем которого был 50-летний автомобилист.

Обстоятельства происшествий выясняются.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

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