«Нельзя во время войны сортировать людей»: член СПЧ требует наказать Джигана

Привлечь к ответственности рэпера Джигана за стрельбу по обслуживающему персоналу своего дома в Подмосковье требует член СПЧ и известная журналистка Марина Ахмедова. Свое мнение она изложила в МАКС.

«Рэпер Джиган устроил самосуд дома над обслуживающим персоналом, бегал с оружием, согнал всех в одну комнату и, угрожая оружием, выпытывал, кто что про него сливает, ранил человека, но дал ему, как охотник, несколько минут на то, чтобы убежать. Дети Джигана в это время прятались в шкафах. И он не уехал в СИЗО. У меня, как и у всех прочих, простой вопрос – почему? Потому что с "прислугой" так можно? Потому что у них миллионная аудитория?» – негодует член СПЧ.

По мнению Ахмедовой, с учетом современных российских реалий недопустимо, чтобы рэпер смог уклониться от ответственности за проступок.

«Чем ценен этот человек, которого и мне навязчиво пихают в куче каналов как многодетного примерного семьянина? Вряд ли, думаю, своим творчеством. По крайней мере, мне сложно судить – ничего не слушала. Но любого другого уже бы увезли в наручниках и завели бы уголовное дело. Нельзя во время войны вот так сортировать людей. Это лицемерие, люди его видят», – утверждает она.