Барана за 1 млн долларов продали в Киргизии

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На специализированном фестивале в Киргизии барана породы «Арашан» продали за рекордную сумму — 1 миллион долларов. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

Столь высокая цена объясняется тем, что проданное животное приходится сыном известному барану по кличке Франкель, который был продан в Казахстане за 150 тысяч долларов. Он считается одним из наиболее известных представителей породы «Арашан» и был выращен на пастбищах Таласской области.

Порода «Арашан» получила официальный статус в Киргизии в 2021 году. Она был выведен путем скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной пород.