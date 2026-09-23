Англичанин, влюбленный в Казань: в Нацмузее РТ представили книгу о Турнерелли

Презентация книги искусствоведа Диляры Шагивалеевой «Британский Татарин» прошла в Национальном музее Республики Татарстан.

Книга-расследование рассказывает биографию Эдварда Турнерелли, английского художника, который жил в Казани в середине девятнадцатого века.

С Россией Турнерелли связывают восемнадцать лет жизни, семь из которых он провел в Казани, где преподавал иностранные языки в Казанском университете. Еще одиннадцать лет англичанин провел в Петербурге, преподавая для старшего офицерского состава.

«Книга читается на одном дыхании, стоит того, чтобы прочитать не один раз. Издание будет интересно и для любителей истории, и для серьезных исследователей, которым интересна история родного края и история России в целом», – рассказал генеральный директор Национального Музея Республики Татарстан Айрат Файзрахманов.

Эдвард Турнерелли – сын известного скульптора Питера Турнерелли, получивший классическое художественное образование в Англии. Для своего времени Турнерелли стал совершенно уникальной фигурой, оказавшись на тот момент единственным иностранцем, прожившим в Казани целых 7 лет.

Писательница вынашивала идею о написании этой книги со студенческих лет, долгие годы подробно изучая жизнь художника.

«Турнерелли полюбил Казань за то, что здесь было слияние культур: и церкви, и мечети. Он был тем, кто популяризировал быт татар за границей. В России знали одну часть его биографии, а в Англии – на родине художника – другую. В книге мне удалось соединить его историю воедино», – рассказала автор книги Диляра Шагивалеева.

В книге удалось собрать полную биографию «Британского Татарина» – жизнь художника изучена до его внука.

«Турнерелли сделал одни из лучших портретов Казани прошлого. Архитектору важно знать то, как раньше выглядел город, и литографии Эдварда Турнерелли позволяют увидеть дух того времени», – поделился заслуженный архитектор Республики Татарстан Герман Бакулин.

Специально к презентации приурочено открытие эксклюзивной выставки оригинальных литографий Эдварда Турнерелли из альбома «Виды Казани, рисованные с натуры», среди которых есть и портреты Казани, и просторы Волги, и даже Большой минарет Болгара.

Посмотреть выставку можно в Национальном музее Республики Татарстан.

Артур Константинов