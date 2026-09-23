В Татарстане число вакансий с разъездной работой выросло на 61%

В Татарстане с января по август работодатели разместили 20,5 тыс. вакансий с разъездным форматом работы. Это на 61% больше, чем за тот же период прошлого года. По числу таких предложений республика заняла первое место среди регионов Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе hh.ru, передает «Коммерсантъ».

В январе работодатели разместили в Татарстане 1,9 тыс. вакансий с разъездами, а в августе их число выросло до 2,6 тыс.

Больше всего сотрудников для работы в разъездах искали в сфере транспорта, логистики и перевозок – 8,5 тыс. вакансий, или 41% от общего числа. На втором месте оказался домашний и обслуживающий персонал – 8,1 тыс. предложений. Далее идут рабочие специальности – 5,5 тыс. вакансий, административный персонал – 4,9 тыс., продажи и обслуживание клиентов – 4,7 тыс.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с разъездным форматом составила 131,5 тыс. рублей. За год она выросла на 21%.

Для вакансий без разъездов медианная зарплата составила 81,7 тыс. рублей. Таким образом, разница между двумя форматами работы достигла 49,8 тыс. рублей в месяц.