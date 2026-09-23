Минпромторг РФ: с 2027 года ставки утильсбора вырастут на 10–20%

С 1 января 2027 года в России произойдет корректировка ставок утилизационного сбора на 10–20% в зависимости от типа техники. Об этом Autonews.ru сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве отметили, что это очередной плановый шаг долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Поэтапное повышение ставок должно создавать прогнозируемые условия для инвестиционных решений, реализации совместных промышленных проектов и стимулирования локализации производства в России.

Один из ключевых результатов этих решений – восстановление производства практически на всех автозаводах, которые «бросили» зарубежные партнеры, добавили в пресс-службе.

В Минпромторге также сообщили, что в части легкового автомобилестроения в стране выпускаются автомобили свыше 20 брендов, более 50 моделей – от самых бюджетных до класса люкс (в том числе Haval, Tenet, Volga, Москвич, Evolute, Атом, Sollers, Senat и другие). Еще десятки российских брендов занимают сегменты коммерческого и общественного транспорта.