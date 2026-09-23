Джиган проходит многомиллионное лечение в Израиле после стрельбы

Рэпер Джиган проходит лечение в израильской реабилитационной клинике после июльского инцидента со стрельбой в своем доме в Подмосковье. Об этом сообщает Газета.Ru.

Базовый курс лечения в клинике стоит около 2 млн рублей. Итоговая стоимость может быть выше в зависимости от тяжести диагноза.

Инцидент произошел в июле в поселке «Шато Соверен». Джиган открыл огонь из пневматической винтовки по своим охранникам. Один из них получил ранения руки и ноги.

Очевидцы утверждали, что рэпер находился в нетрезвом состоянии и воспринимал окружающих как врагов. По данным издания, он удерживал персонал в доме около 10 часов.

Все произошло в присутствии детей Джигана. Они спрятались и позвонили своей матери Оксане Самойловой.

Самойлова экстренно прилетела из Италии. Вместе с ней в поселок прибыли его охрана и друзья рэпера. После этого Джигана обезвредили и отправили на лечение в Израиль.

Пострадавшие охранники не стали обращаться в полицию с заявлениями.