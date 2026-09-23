Начальника участка моторвагонного депо «Казань» будут судить за присвоение 1 млн

За взятку и присвоение денег пойдет под суд начальник участка производства подменного пункта «Ижевск» моторвагонного депо «Казань». Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Согласно версии следствия, в 2022 – 2023 начальник вышеуказанного участка получил от представителя коммерческой организации взятку свыше 90 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за подписание актов приемки работ по ремонту и обслуживанию санитарных комплексов подвижного состава, которые фактически не проводились.

Помимо этого, обвиняемому вменяют присвоение вверенных ему денежных средств. Согласно данным правоохранителей, он предоставил в финансовое подразделение организации фиктивные кассовые и товарные чеки о приобретении им имущества для нужд депо и таким образом присвоил подотчетные 1,2 млн рублей.

Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 1 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ижевска.