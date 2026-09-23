Ильсия Садыкова назначена главным редактором газеты «Шахри Казан»

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ» ​

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгареев и генеральный директор акционерного общества «Татмедиа» Шамиль Садыков представили коллективу редакции газеты «Шахри Казан» нового главного редактора – Ильсию Садыкову.

«К сожалению, в этом году в коллективе произошли неожиданные события. Было бы неправильно, если бы редакция осталась без хозяина. Ильсия не первый день работает в журналистике, поэтому мы возлагаем на нее большие надежды. Пусть, уважая коллектив, находя общий язык, работаете вместе дружно. «Шахри Казан» – одна из самых сильных редакций, популяризирующих татарский язык в республике и в целом в журналистской сфере. Желаю вам работать с новой силой и энергией, не теряя имени и авторитета газеты», – сказал Айдар Салимгареев.

Садыкова рассказала, что видит для себя и редакции впереди большие цели, серьезные задачи и довольно большие планы.

«Шахри Казан» – уже нашедшая свое место в Татарстане, известная газета. Но мы не собираемся ограничиваться этим. По моему мнению, в будущем она должна стать изданием, объединяющим татар, живущих по всей России, собирающим воедино их радости, тревоги и мечты. Я вижу «Шахри Казан» газетой, ставшей сердцем и душой татарского народа», – сказала «Татар-информу» Ильсия Садыкова.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Она сообщила, что уже успела познакомиться с коллективом. По ее словам, это пока лишь первое знакомство, а впереди предстоит период более глубокого понимания друг друга и работы одной командой. Она выразила желание, чтобы коллектив превратился в одну большую, дружную семью. Садыкова также отметила, что больше внимания будет уделяться видеоконтенту. По ее словам, у каждого журналиста должно быть свое лицо, свой голос и своя аудитория. Она пожелала, чтобы журналистов «Шахри Казан» узнавали на улице и говорили: «А, это же наш журналист!»

«Надежда у меня большая. И уверенность тоже, потому что сегодня я начала руководить одним из самых сильных журналистских коллективов в Татарстане. А большие дела совершает не один человек, а сильная команда. Я верю, что коллектив поддержит меня на этом пути и, самое главное, что вместе мы добьемся больших результатов», – сказала главный редактор газеты «Шахри Казан».

Главный редактор газеты «Шахри Казан» Радик Сабиров скончался 3 июня этого года.

Газета «Шахри Казан» издается в Казани на татарском языке с 17 августа 1990 года. В разные годы главными редакторами были Х.Г. Гайнуллин, И.Г. Ильдарханов, М.М. Аглетдинов, М.Г. Муртазин, Г.И. Сабирова, Р.Р. Сабиров. Издание публикует информацию о законотворческой и исполнительной деятельности города и республики, общественно-политической, культурной и духовной жизни Казани, Татарстана и России, освещает события, связанные с татарской диаспорой в России, ближнем и дальнем зарубежье.

Зиля Мубаракшина