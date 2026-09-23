Асгат Сафаров направил приветствие участникам II Фестиваля новых медиа

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров направил приветствие участникам второго по счету Фестиваля новых медиа, который с 23 по 26 сентября проводит в Нижнекамске медиахолдинг «Татмедиа».

«Рад приветствовать вас на втором Фестивале новых медиа – ключевом профессиональном событии „Татмедиа“, которое объединяет лучших представителей digital-направлений и журналистики. Это возможность каждому сотруднику холдинга заявить о себе, продемонстрировать свои проекты и получить признание коллег», – заметил Асгат Сафаров.

«Сегодня мы проживаем цифровую трансформацию – процесс, который меняет не только технологии, но и саму философию медиа. Это не временное явление и не дань моде. Это вектор развития АО „Татмедиа“, определяющий приоритеты на годы вперед. Мы осознанно движемся в авангарде изменений, потому что понимаем: именно здесь, на стыке классической журналистики и новых форматов, рождается конкурентоспособный продукт», – пояснил он.

«В эпоху стремительных перемен особенно важно не просто наблюдать за трендами, а формировать их. Будущее медиаотрасли зависит от нас – от нашей смелости экспериментировать, готовности осваивать нейросети, искать нестандартные визуальные решения и создавать контент, который находит живой отклик у аудитории», – выразил уверенность руководитель Администрации Раиса Татарстана.

«Уверен, что ваши работы станут ярким подтверждением высокого профессионализма команды медиахолдинга и ее готовности быть на шаг впереди. Желаю всем участникам вдохновения, новых знаний, честной борьбы и заслуженных побед!» – заключил Асгат Сафаров.