В Казани стартовал форум в сфере закупок с участием 31 региона России

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» ​

В Казани стартовал Всероссийский форум в сфере закупок, который проходит 23–25 сентября. В его программу вошла I Всероссийская конференция образовательных организаций в сфере закупок с участием представителей 31 региона России, включая ДНР и Белгородскую область. «Сфера закупок с каждым годом становится сложнее. От специалистов сегодня требуется не просто знание законодательства, но и умение принимать решения в условиях неопределенности, выстраивать процессы и видеть риски», – сказал первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, открывая конференцию.

Проведение Всероссийского форума в Татарстане стало знаком доверия и признанием опыта республики в подготовке кадров для закупочной сферы, добавил первый вице-премьер. На мероприятие приехали специалисты из разных регионов России, что, по его оценке, показывает общность задач в сфере обучения.

Нигматуллин подчеркнул, что изменения в закупочной сфере требуют от специалистов готовности постоянно развиваться. Образовательные программы нужно сопоставлять с реальными задачами, с которыми специалисты сталкиваются в ежедневной работе. В Татарстане этому направлению уделяют особое внимание, но республика заинтересована и в опыте других регионов, добавил первый заместитель Премьер-министра.

«Качественная работа системы невозможна без квалифицированных специалистов. И здесь мы сталкиваемся с серьезным вызовом – разрозненностью подходов к образованию. Это создает существенные риски для нашей отрасли», – отметил председатель Госкомитета Татарстана по закупкам Марат Зиатдинов.

Он подчеркнул: от закупок зависит реализация национальных проектов и государственных программ, а в условиях санкционного давления и ускоренного импортозамещения требования к отрасли становятся выше.

«2 млн человек – это число специалистов в сфере госзакупок в России», – отметил профессор НИУ ВШЭ, экс-заместитель министра финансов России Алексей Лавров.

Он пояснил, что сама по себе эта цифра показывает масштаб отрасли, но на такое количество специалистов приходится огромный объем закупок и большая ответственность за их эффективность.

По информации Лаврова, на государственные закупки приходится около 10% ВВП России, а с учетом закупок по 223-ФЗ этот показатель, по разным оценкам, достигает 20%. Поэтому одна из главных задач конференции – это понять, как подготовить специалистов, способных работать с таким объемом и постоянно развиваться вместе с отраслью.

Генеральный директор Агентства по государственному заказу Татарстана Яков Геллер рассказал о созданном в республике региональном маркетинговом центре. РМЦ, по его словам, работает в шести субъектах России. В Татарстане, по данным Геллера, с помощью его инструментов на 1 сентября 6,5 тыс. субъектов малого бизнеса получили выручку в 200 млрд рублей. Экономия при этом составила около 18%.