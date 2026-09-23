Минниханов обсудил в Китае расширение энергетической и нефтехимической торговли

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе поездки в Китай посетил компанию «Шаньдун Хайспид Груп» и встретился с ее руководством. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Шаньдун Хайспид Груп» – государственная инвестиционная компания в секторе транспортной инфраструктуры Китая. Помимо этого она оказывает инженерно-строительные и технические услуги, а также банковские услуги, с особым акцентом на развитие новой энергетической отрасли.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Согласно полученной информации, компания имеет 129 зарубежных представительств в 44 странах и регионах мира. В настоящее время «Шаньдун Хайспид Груп» эксплуатирует и управляет 9 116 километрами скоростных автомагистралей. В рамках проекта «Один пояс – один путь» компания участвует в крупномасштабных международных проектах по строительству инфраструктуры, управляет железнодорожными экспресс-маршрутами Китай (Шаньдун) – Европа, уделяет особое внимание созданию международных логистических коридоров.

Компания развивает сотрудничество с Россией в разных направлениях. Среди ключевых партнеров в Республике Татарстан – АО «Ядран».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов поблагодарил руководство компании за подробную презентацию о деятельности «Шаньдун Хайспид Груп».

«Мы рады сложившимся конструктивным отношениям «Шаньдун Хайспид». Мы заинтересованы в дальнейшем значительном увеличении объемов торговли и расширении номенклатуры энергетической и нефтехимической продукции», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Секретарь парткома и председатель правления Shandong Hi Speed Group Co, Ltd, советник Народного правительства провинции Шаньдун Ван Цифэн, обращаясь к Раису, отметил его роль в экономическом успехе республики и выразил готовность расширять сотрудничество с Татарстаном.