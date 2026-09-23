Хирурги БСМП Челнов достали иголку из живота пациентки

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов удалили иглу из живота женщины. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

31-летняя женщина поступила в БСМП с жалобами на сильные боли в животе. Врачи обнаружили в брюшной полости трехсантиметровую иголку, которая проткнула двенадцатиперстную кишку. Во время операции игла начала разламываться на части.

Посторонний предмет удалили через проколы, без больших разрезов. Операция заняла 20 минут. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей и восстанавливается после операции.