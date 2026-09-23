Врачи РКБ спасли беременную женщину, переставшую ходить из-за грыжи

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли беременную женщину. Она перестала ходить из-за позвоночной грыжи. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Пациентка на 27-й неделе беременности перестала ходить и сидеть из-за болей в спине. Также у нее нарушилось мочеиспускание.

«Учитывая эмоциональный фон пациентки, страх за ребенка, страх остаться инвалидом, боли воспринимались ею в два раза сильнее. С операцией затягивать было нельзя – нервные клетки погибают быстро. И чем быстрее мы освободим нервные окончания, тем более благоприятным будет прогноз», – объяснил заведующий первым нейрохирургическим отделением Тимур Бикмуллин.

Пациентку пришлось переворачивать во время операции, поскольку грыжа была двусторонней. Поэтому операция шла чуть дольше обычного, объяснили в РКБ.

Операция прошла успешно, а пациентку уже выписали.