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Общество 23 сентября 2026 13:49

Врачи РКБ спасли беременную женщину, переставшую ходить из-за грыжи

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Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли беременную женщину. Она перестала ходить из-за позвоночной грыжи. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Пациентка на 27-й неделе беременности перестала ходить и сидеть из-за болей в спине. Также у нее нарушилось мочеиспускание.

«Учитывая эмоциональный фон пациентки, страх за ребенка, страх остаться инвалидом, боли воспринимались ею в два раза сильнее. С операцией затягивать было нельзя – нервные клетки погибают быстро. И чем быстрее мы освободим нервные окончания, тем более благоприятным будет прогноз», – объяснил заведующий первым нейрохирургическим отделением Тимур Бикмуллин.

Пациентку пришлось переворачивать во время операции, поскольку грыжа была двусторонней. Поэтому операция шла чуть дольше обычного, объяснили в РКБ.

Операция прошла успешно, а пациентку уже выписали.

#РКБ Татарстана #врачи ркб #ркб рт
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