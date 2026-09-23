В Казани презентуют книгу француза Ива Готье «Гастон. Возврату не подлежит»

Презентация книги писателя, поэта и переводчика Ива Готье (Франция) «Гастон. Возврату не подлежит» состоится завтра в Казани в рамках XIX литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест».

Об этом сообщила сегодня журналистам на открытии фестиваля в Национальной библиотеке РТ его креативный директор, главный редактор литературно-художественного журнала «Октябрь» Ирина Барметова.

«У нас есть премьеры. Только что пришла книга прямо из типографии, из Москвы привезли эту книгу буквально в чемодане, она вчера вышла в свет. Это книга Ива Готье (Франция) «Гастон. Возврату не подлежит». Еще Москва не видела эту книгу, а уже завтра у нас будет презентация и французский писатель, который ее написал, будет ее представлять», – рассказала она.

Ив Готье – французский писатель, переводчик русской литературы – пишет как человек, познавший Россию изнутри, с редкой смесью нежности, иронии и точности, какая дается, когда чужая земля становится близкой.

Фестиваль продлится до 25 сентября. В восьми культурных пространствах города состоятся творческие встречи, кинопоказы, презентации книг, музыкальные вечера и вручение премии «Звездный билет».