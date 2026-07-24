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13:22 Тяжело слушать без слез: В Казани почтили память жертв войны на Донбассе
13:10 Фонд науки и технологий Татарстана поддержит 51 научный проект на 85 млн рублей
07:55 В Татарстане одним из лучших товаров признали каучук для жевательной резинки
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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13:06 В Минэнерго РФ заявили о нормализации ситуации с топливом в Татарстане
09:58 Кредит «Нецелевой» под залог недвижимости от АТБ
12:59 Психолог: Мошенникам чужды такие понятия, как эмпатия и человечность
17:02 Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку
12:48 На форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле» в Казани ожидают Оксану Лут
12:43 У парка Победы в Казани планируют построить 18-этажный дом на 2 тыс. жителей
12:37 Айрат Файзрахманов: «Ханская Казань - негласный туристический бренд»
12:26 В Казани из-за триатлона изменят схемы пяти автобусных маршрутов
12:00 Гавриков рассказал, как отнесся к продлению контракта Овечкина с «Вашингтоном»
11:56 На 80-м году ушел из жизни профессор КФУ Владимир Чугунов
11:54 Дворкович решил не выставлять свою кандидатуру на выборы главы FIDE
11:45 В Казахстане бюст Габдулле Тукаю откроют 26 июля
11:32 В Минстрое РФ опровергли изменение правил передачи показаний по счетчикам воды
11:16 В соседней с РТ Кировской области вражеская ракета атаковала промпредприятие
11:03 Казанцев предупредили об ограничении движения из-за соревнований по триатлону
11:00 На сегодня мобильные поликлиники обследовали более 22 тысяч жителей районов РТ
11:00 Кнороз рассказала, кто мешает российским легкоатлетам в этапе возвращения
10:37 Мошенники предложили жительнице Казани бесплатное УЗИ сердца и украли ее деньги
10:31 Пентагон внес КНИТУ-КАИ в список организаций, угрожающих нацбезопасности США
10:30 За рулем авто, влетевшем в дерево и сгоревшем в РТ, был 30-летний мужчина
10:15 Подростка, обгоревшего в ДТП с авто, влетевшем в дерево, перевели в ДРКБ
10:00 Медведева рассказала, как болельщики приняли ее в Японии
09:56 С начала года в Казани у водителей-должников изъяли 210 автомобилей
09:43 Автоинспекторы из РТ помогли дедушке с ребенком доехать до больницы
09:41 Блогеры запустили 80 тыс. новых каналов на платформе МАКС
09:27 Москвичку задержали за подготовку теракта против сотрудника органов безопасности
09:02 За прошедшую ночь над Россией перехватили 571 вражеский БПЛА
09:00 Агенты Данило заявили, что «Ботафого» готов продать игрока только «Зениту»
08:56 Минобрнауки РФ предложило перевести процесс поступления в вузы в онлайн
08:48 Подростки, погибшие в ДТП с деревом в Татарстане, сгорели
08:42 В Казани изменится маршрут автобуса №62
08:33 После ДТП с гибелью шести подростков в РТ возбуждено уголовное дело
08:22 В аэропортах РТ сняты ограничения на прием и выпуск рейсов
08:13 В машине, влетевшей в дерево в Татарстане, ехали семеро подростков от 16-ти лет
08:04 В Татарстане автомобиль влетел в дерево, 6 человек погибли
07:50 В Татарстане отменили режим ракетной опасности
07:02 В Татарстане действует режим ракетной опасности
06:00 В Татарстане 24 июля ожидаются дожди, грозы и до +31 градуса
22:30 В Госдуме предложили бесплатно выдавать справку для бассейна по ОМС
21:42 Ямпольская: устная часть ЕГЭ нужна, так как школьник должен уметь общаться
20:48 Госдума разрешила благоустройство тропинок в лесах
20:13 Эксперт Бархота: обучать детей финансовой грамотности стоит с 10 лет
19:47 В историческом парке Казани пройдет тематическая экскурсия ко Дню Крещения Руси
19:40 В ГД разработали закон о профилактике лудомании за счет букмекеров
19:11 Невролог рассказал, что надо проверять для профилактики инсульта
19:01 Госдума приняла закон о праве мужчины на посмертное отцовство при ЭКО
18:44 С начала года в Татарстане подавали заявления о розыске 57 детей
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13:18 В Камских Полянах программу «Наш двор» выполнили на 99%
12:44 В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги Арск – Тюлячи
12:38 Контрактники из Сахалина, Омска и ДНР отправились на службу из Нижнекамска
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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11:33 Познакомились в школе и прожили вместе 50 лет: история семьи из Бугульмы
09:14 В Татарстане выявили 33 автомобиля с превышением вредных выбросов
21:47 Татарстан удвоил экспорт зерна по воде
18:32 В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс чтецов «Лето нараспашку»
18:05 Когогина: Госдума формирует законодательную базу для поддержки МСП
17:35 Журналист «Татар-информа» победила в номинации конкурса «Созидание и развитие»
17:22 В ЦУМе откроют центр кино и креативных индустрий
16:50 В Билярске завершилась смена форума «Сәләт»
16:40 В Нижнекамском районе впервые пройдет этнофестиваль «Авылча»
14:48 Представители РТ вышли в полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться»
14:20 В Лениногорске стартует Школа гидов проекта «Нефтяной барбизон»
13:34 Медведев: в новую Народную программу «Единой России» поступило 3 млн предложений
13:31 Мемориальную доску пилоту-герою Тимуру Хисматуллину установили в Альметьевске
13:15 Школьница из Нижнекамска шьет чебурашек для участников СВО
13:05 Истории жителей Татарстана сохранили в статусе особо ценных архивных документов
11:36 Четверо жителей Татарстана отправились на службу в Африканский корпус
11:31 Татарстан увеличил объем проверенного перед экспортом зерна на 25%
10:42 Ветеринарный фельдшер из Татарстана победила во всероссийском конкурсе
10:35 В Казани временно ограничат движение по улице Карла Маркса
09:09 Молодежь Татарстана может принять участие во всероссийской патриотической акции
08:42 Открыт прием заявок на шестой сезон Знание.Премия
23:43 В Казани проверили благоустройство Большого Чайкового озера
23:26 Женщины-депутаты Госсовета РТ подвели итоги работы в первом полугодии
19:50 За весеннюю сессию Госсовет Татарстана рассмотрел 50 законопроектов
18:22 В Татарстане введут субсидии для малого бизнеса, занимающегося лечебными грязями
17:44 Налоговые ставки для участников специальных инвестконтрактов продлили в РТ
17:43 Госсовет РТ одобрил в первом чтении изменения в законе о местном самоуправлении
16:40 После отлова бездомных животных в РТ поместят в пункты временного содержания
16:27 Водитель-вахтовик с Крайнего Севера стал «охотником» за дронами на СВО
15:02 В России ввели новые меры поддержки учителей
14:37 В Болгаре пройдёт летняя школа «Болгарский диалог культур»
14:23 В Нижнекамске начались ежедневные рейды по диким пляжам
14:05 В Альметьевске открывается выставка об исламской культуре и садовых традициях
13:41 Минлесхоз РТ сообщил о 192 возгораниях в Татарстане с начала года
12:57 В Татарстане завершили ремонт участка дороги Азеево – Черемшан – Шентала
12:56 В Общественной палате РТ проведут горячую линию по работе детских лагерей
12:07 В Нижнекамске начали оформлять льготный проезд по М-12 в режиме «единого окна»
12:06 В Татарстане установят праздник – День работника сферы закупочной деятельности
11:52 Пережил контузию и вернулся на службу: история бойца Борза из Лениногорска
10:24 Четырех новых мировых судей избрали в Татарстане
10:05 В Татарстане объявили конкурс для СМИ и блогеров на тему борьбы с терроризмом
09:12 В Бугульме проводили контрактников в Африканский корпус и зону СВО
19:34 В Татарстане пройдет первый фестиваль народных театров Поволжья
18:31 Более 43 тыс. татарстанцев впервые проголосуют на выборах в 2026 году
17:38 Участник СВО из Татарстана рассказал, за что получил боевые награды
17:37 Татарстан вошел в число лидеров по проектам Фонда развития промышленности
17:17 Эксперты Татарстана оценили шансы разных партий на успех на предстоящих выборах
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