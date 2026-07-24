«Первое, что делают мошенники, – запугивают жертву»: как обезопасить себя от кибераферистов

За 5 месяцев мошенники украли у жителей РТ почти на 300 млн меньше, чем в 2025-м

Почти на 300 миллионов рублей снизился ущерб от действий мошенников в Татарстане. Самозапреты на оформление кредитов и сим-карт, активный поиск и наказание курьеров и дропперов – подельников преступников – дают свои плоды. Тем не менее люди продолжают верить незнакомцам и отдавать им миллионные сбережения.