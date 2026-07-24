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Видео
Этно-показы мод на фестивале «Стиль жизни - культурный код» в Казани
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Фоторепортаж
Fashion-показ фестиваля этномоды «Стиль жизни – культурный код»
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Салахов Илшат ИлгизовичДепутат Госсовета РТ седьмого созыва, генеральный директор АО «ТАНЕКО»
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Запугивают, торопят, не дают обдумать поступки: эксперты о методах мошенниковПолицейские и психологи рассказывают, как обманывают аферисты и почему люди им доверяют
Никогда, ни при каких обстоятельствах сотрудники государственных структур не будут вам звонить, а тем более просить прислать какие-либо коды из СМС – эксперты напоминают основные правила безопасности при общении с мошенниками. А также подчеркивают: никаких «безопасных счетов», «проверок происхождения денег» и «онлайн-обысков» не существует.
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«Миллиард в переработку отходов»: в Азнакаевском районе открыли пиролизный заводНа пиролизном заводе в Азнакаевском районе будут производить топливо для сельхозоборудования и дизельное топливо
Крупнейший в России завод по переработке шин, пластика и нефтешлама открылся накануне в Азнакаевском районе Татарстана. Мощности предприятия на старте составили 50 тыс. тонн в год, но уже в следующем году руководство намерено утроить эти показатели. Какой эффект окажет завод на район в целом и на Татарстан в частности – в материале «Татар-информа».
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«Лето в Татарстане»: триатлон, «Гонка Героев», День ВМФ и Праздник Огурца25 и 26 июля жителей и гостей Татарстана ждут спортивные состязания, этнофестивали и рок-концерты
В последние выходные июля в Татарстане можно поучаствовать в триатлоне, пройти полосу препятствий, услышать авторские песни, а также отведать варенье из огурцов, отметить День ВМФ, принять участие в семейных праздниках, мастер-классах и ботанической ярмарке. Самые интересные события субботы и воскресенья – в обзоре «Татар-информа».
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«Каракуз» стартовал в Альметьевске: восемь фестивалей за один уикендПроект продолжится 25–26 июля: организаторы планируют приготовить 1,2 тыс. порций окрошки
Первый уикенд этно-модерн-фестиваля «Каракуз» прошел в Альметьевске с 17 по 19 июля, объединив культурные, образовательные и гастрономические проекты. Несмотря на дождливую погоду, площадки фестиваля приняли тысячи гостей, а программа включила концерты, спектакли, мастер-классы, лекции и выставки.
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О пляжном сезоне: «Родителей, отпускающих детей одних к воде, надо штрафовать»В этом году на водных объектах в Татарстане увеличилось количество трагедий с маломерными судами
Рост количества происшествий с маломерными судами, трагедии при катании на сапбордах и гибель во время отдыха в местах, где купаться запрещено: в Кабинете Министров Татарстана назвали основные причины трагических случаев на пляжах.
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Азот для будущего: зачем СИБУР строит новый воздухоразделительный комплексНовая установка на НКНХ заменит три действующих объекта, повысит надежность снабжения азотом и промышленной безопасности предприятия
На нижнекамском предприятии СИБУРа завершается строительство нового комплекса воздухоразделения – его готовность достигла 87%, а пусконаладочные работы уже идут параллельно с монтажом. Рассказываем, почему этот объект станет одним из ключевых для предприятия и как он изменит производство.
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В колонию за семь сотен липовых детей: обнальщики маткапитала выслушали приговорФейковые роженицы получали по 10-20 тыс рублей, остальную часть маткапитала забирали организаторы схемы
Более 700 раз Арам Багиян смотрел в глаза сотрудникам ЗАГСа и подтверждал чудо появления малыша на свет, но чуда не было. Сегодня Вахитовский суд Казани поставил точку в истории о том, как юрист и его помощница превратили государственные выплаты за первенцев в мошенническую схему. Подробнее – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.
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Радик Абдрахманов: «Хотим, чтобы «Туган Батыра» узнал весь мир»
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Земли для матерей-героинь и изменения в МСУ: что обсудили депутаты РТ до каникул
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Минниханов о бюджете Татарстана: «В целом пока мы держимся ровно. Резервы есть»
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Судьба Мергасовского дома и башни Сююмбике: что ждет объекты ОКН Татарстана
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«Я сказал – Драпатый»: зачем Зеленский сменил главкома ВСУ
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Нефтегазохимический форум в Казани: более 200 компаний представят свои проекты
Специалист Гамзаев объяснил порядок возврата денег при неверном переводе
Депутат ГД рассказал, кому могут предоставить рассрочку по долгам за ЖКУ
Автоэксперт Мирошкин посоветовал обязательно фиксировать повреждения машины
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«Первое, что делают мошенники, – запугивают жертву»: как обезопасить себя от кибераферистовЗа 5 месяцев мошенники украли у жителей РТ почти на 300 млн меньше, чем в 2025-м
Почти на 300 миллионов рублей снизился ущерб от действий мошенников в Татарстане. Самозапреты на оформление кредитов и сим-карт, активный поиск и наказание курьеров и дропперов – подельников преступников – дают свои плоды. Тем не менее люди продолжают верить незнакомцам и отдавать им миллионные сбережения.
В Казани открылся V Этно-фестиваль народного творчества «Стиль жизни — Культурный код»22 июля 2026 54 фото
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12 Этаж
12 Этаж
Эльмира Зарипова: «Благодаря Электронной доске почета мы сможем увидеть лучших»20 июля 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
Ильгиз Зайниев: «Я не то чтобы знаю татарского зрителя. Я сам татарский зритель»19 июля 2026
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ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Татарстан приступил к капитальному ремонту станции скорой помощи в Рубежном12 июля 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о первом историческом фестивале «Тарих фест»24 июля 2026