Оклады военных и силовиков с 1 октября проиндексируют на 4%

Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 октября 2026 года будут увеличены на 4%. На тот же процент вырастут пенсии военных пенсионеров, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по контролю Георгий Камнев.

Парламентарий пояснил, что индексация затронет сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, таможенной службы и Государственной противопожарной службы.

С ноября планируется пересчитать доплаты к пенсиям бывшим летчикам и шахтерам. Размер прибавки будет зависеть от страховых взносов работодателей, специального стажа и среднемесячного заработка. Перерасчет проведут автоматически, обращаться в Социальный фонд для этого не потребуется.

Камнев уточнил, что для первоначального назначения такой доплаты необходимо подать заявление. Если бывший летчик или шахтер никогда не обращался за установлением доплаты, это можно сделать в любой момент, однако начислять ее начнут со дня обращения.