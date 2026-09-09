На складе в Подмосковье тушат пожар площадью 1,8 тыс. «квадратов»

В Московской области загорелся склад, огонь распространился на площадь 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В Московской области ликвидируют пожар на складе… По прибытии подразделений установлено, что здание используется под хранение пластиковой продукции, происходит горение внутри ангара и горение фасада здания. По предварительной информации, площадь пожара 1800 квадратных метров», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время пожар локализован, его тушением занимаются 59 человек и 22 единицы техники.