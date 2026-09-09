Народный артист РТ выступил на Дне языков народов России в Москве

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Народный артист Татарстана, ведущий актер Татарского государственного академического театра имени Г. Камала Искандер Хайруллин представил республику на центральном мероприятии Дня языков народов Российской Федерации, которое прошло 8 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Перед учителями и учащимися из разных регионов Хайруллин прочитал на татарском языке отрывок из стихотворения Габдуллы Тукая «Пар ат». В своем выступлении артист также говорил о сохранении родного языка, роли семьи, национального театра и песенной культуры в жизни татарского народа.

Хайруллин отметил, что для сохранения татарского языка важны не только образование и школа, но прежде всего семья и национальная среда, в которой растет человек. Он обратил внимание на татарские диаспоры, в частности в Пензенской, Самарской, Ульяновской, Московской и Нижегородской областях.

Отдельно артист остановился на татарской песне, назвав ее одним из ключевых инструментов сохранения языка. Он рассказал о понятии «мон» – особом состоянии души, которое сложно передать на русском языке и которое, по его словам, объединяет татар по всему миру. Песня и национальный театр, отметил Хайруллин, позволяют передавать зрителю красоту и глубину родной речи.

В ходе выступления артист также рассказал об истории Татарского государственного академического театра имени Г. Камала, которому в этом году исполняется 120 лет. Хайруллин напомнил, что театр является старейшим национальным театром России, а его традиции оказали влияние на развитие ряда театров Средней Азии.

Центральное мероприятие Дня языков народов Российской Федерации объединило представителей культуры из разных национальных республик. На сцене прозвучали произведения Александра Пушкина и Роберта Рождественского, а также отрывки из национальных эпосов.

Вместе с Хайруллиным в мероприятии приняли участие народный артист Башкортостана Хурматулла Утяшев, актриса театра Олонхо Анастасия Алексеева из Якутии, а также директор и актриса Аварского музыкально-драматического театра имени Г. Цадасы Магомед Бисавалиев и Амина Абдулатипова из Дагестана.

Организаторами мероприятия выступили Совет при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и Российское общество «Знание».