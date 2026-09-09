Татарстан представит промышленный потенциал на «ИННОПРОМ. Индия»

Рендеры стенда Татарстана на выставке «ИННОПРОМ. Индия», которая проводится впервые с 9 по 11 сентября

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Татарстан представит промышленный, научный и технологический потенциал на международной выставке «ИННОПРОМ. Индия», которая пройдет с 9 по 11 сентября в Нью-Дели, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минпромторга РТ.

В работе выставки примут участие заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Российскую делегацию возглавит министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Татарстан организует единый коллективный стенд, на котором свою продукцию и разработки представят 10 компаний. Среди участников: Казанский вертолетный завод, КАМАЗ, Судостроительная корпорация «Ак Барс», «Эйдос», Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты-МИ». Участие в выставке будет способствовать достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Внешнеторговый оборот республики с Индией по итогам 2025 года превысил $353 млн. В первом квартале 2026 года показатель вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную часть внешнеторгового оборота составляет экспорт продукции из Татарстана в Индию.

«ИННОПРОМ» проводится в Екатеринбурге с 2010 года. С 2021 года проект начал расширять международную географию: первая зарубежная выставка прошла в Ташкенте, затем «ИННОПРОМ» состоялся в Казахстане и Белоруссии, а в 2026 году – в Саудовской Аравии. 9–11 сентября впервые выставка пройдет в Индии, в Нью-Дели.

В этом году Татарстан уже представил свой промышленный потенциал на «ИННОПРОМе» в Екатеринбурге. С 6 по 9 июля на коллективном стенде республики свои разработки представили более 30 предприятий.