Минуллина об «ИННОПРОМ» в Нью–Дели: Нацелены на локализацию производств в Индии

Татарстан намерен использовать участие в первой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.Индия» для обсуждения локализации производств и кооперации с индийскими компаниями, сообщила «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Участие в первой международной промышленной выставке „ИННОПРОМ.Индия“ в Нью–Дели – для нас шаг стратегический. Мы едем как системные партнеры, готовые к предметной работе», – отметила она.

По словам Минуллиной, на коллективном стенде Татарстана будут представлены ведущие предприятия республики, в том числе «КАМАЗ», Казанский вертолетный завод, СК «Ак Барс», «Эйдос» и «ФЕРРИ ВАТТ».

«Мы нацелены на переговоры о локализации производств и создании совместных предприятий», – подчеркнула руководитель АИР РТ.

Минуллина отметила, что индийский рынок представляет интерес для Татарстана с точки зрения сотрудничества в машиностроении, нефтехимии, фармацевтике и сфере высоких технологий. При этом перед Россией и Индией стоит задача увеличить взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 году.

«Индия – это партнер в технологической кооперации, и мы готовы к системному взаимодействию», – добавила глава АИР РТ.

Татарстан представит промышленный, научный и технологический потенциал на международной выставке «ИННОПРОМ. Индия», которая пройдет с 9 по 11 сентября в Нью–Дели. Помимо Минуллиной, в работе выставки примет участие заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Российскую делегацию возглавит министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

На этой неделе, 7 сентября, Раис Татарстана Рустам Минниханов работал в Дубае, ОАЭ, на форуме AIM Congress. Там он встретился с главным министром индийского штата Мадхья-Прадеш Моханом Ядавом. На переговорах обсудили развитие сотрудничества и расширение связей между Татарстаном и одним из крупнейших промышленных регионов Индии.