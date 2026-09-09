Наблюдателям РТ напомнили о правах и действиях в нештатных ситуациях на выборах

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Обучение общественных наблюдателей прошло сегодня в рамках Фестиваля труда и доблести в Ново-Савиновском районе Казани. Член Ассоциации юристов России, член комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Рафаэль Фахрутдинов напомнил слушателям права наблюдателя на УИК.

«Мероприятие проводится для обмена опытом. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы понять роль общественных наблюдателей, права и обязанности, а также порядок действий при возникновении внештатной ситуации», – сказал он, обращаясь к собравшимся.

Основная задача общественных наблюдателей заключается в обеспечении прозрачности процедуры выборов, контроле за соблюдением избирательного законодательства, фиксации и реагировании на возможные проблемы, отметил спикер.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».