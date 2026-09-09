Обучение наблюдателей в Татарстане выходит на финишную прямую

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В столице Татарстана проходит заключительный этап масштабного обучения общественных наблюдателей на выборах в сентябре. Как сообщил «Татар-информу» сегодня эксперт Общественной палаты РТ Раиль Курмашин, в республике подготовят 2 742 наблюдателя – по одному на каждый избирательный участок.

«Обучение идет уже четвертую неделю: группы лекторов объехали всю республику, а финальные занятия проходят сегодня и завтра в Казани. Программа включает разъяснение прав и обязанностей наблюдателей, их процессуального статуса и алгоритмов действий при возникновении внештатных ситуаций», – отметил он.

По словам эксперта, главная задача обучения – помочь гражданам с активной гражданской позицией четко понимать свои права и обязанности, чтобы обеспечить прозрачность выборов и законность всех процедур. Общественные наблюдатели – это граждане, подавшие заявки через Общественную палату РТ и прошедшие отбор.

«Роль таких наблюдателей – контроль за прозрачностью процесса, своевременное реагирование на возможные нарушения и обеспечение легитимности итогов голосования», – подчеркнул Раиль Курмашин.

К обучению привлечено около 50 человек на каждом этапе, что позволяет охватить все районы республики и сформировать профессиональную команду независимых наблюдателей.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».