Хейс осмотрел «Татнефть-Арену», познакомился с партнерами и готов дебютировать

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«Ак Барс» проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора».

Встреча начнется в 19:30 на «Татнефть-Арене», и главная интрига — возможный дебют сразу двух новичков казанцев: американца Кевина Хейса и Егора Соколова.

34-летний Хейс подписал однолетний контракт с «Ак Барсом» еще в конце августа, но из-за оформления визы прибыл в расположение команды только накануне.

Вчера игрок успел познакомиться с новыми партнерами и тренерским штабом.

Хейс осмотрел раздевалку команды, пообщался с хоккеистами, а затем вышел на лёд «Татнефть-Арены», чтобы потренироваться.

Американский форвард, за плечами которого 12 сезонов в НХЛ, отметил высокий уровень организации и выразил желание как можно быстрее выйти на лёд в официальном матче.

«Я очень рад быть здесь, — приводит слова Хейса клубная пресс-служба. — Раздевалка отличная, арена — просто шикарная. Команда встретила меня тепло. Обещаю болельщикам отдавать все силы в каждом матче».

Кроме того, в строй после двухматчевой дисквалификации возвращается защитник Митчелл Миллер.