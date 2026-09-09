Водитель мотоцикла перелетел через машину, столкнувшись с легковушкой в Казани

О ДТП между легковушкой и мотоциклом на перекрестке между улицами Назарбаева и Хади Такташа сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, после столкновения парень перелетел через машину и упал на асфальт.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель Volkswagen ехал по улице Хади Такташа. Когда он проезжал перекресток, в него влетел мотоцикл, ехавший по Назарбаева. 27-летний водитель мотоцикла получил травмы.

Согласно данным сервиса «Яндекс карты», затор на перекрестке уже прошел.