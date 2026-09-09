Отказ в назначении пенсии: кто может столкнуться в Татарстане

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Для многих пенсия, прежде всего, связана с достижением определенного возраста. Однако одного этого условия недостаточно: при назначении выплаты учитываются также стаж, количество пенсионных баллов и другие обстоятельства. В каких случаях жителю Татарстана могут отказать в оформлении пенсии — в материале «Татар-информа».

Социальная и страховая пенсии: чем они отличаются?

Государственная поддержка предусмотрена и для пожилых людей, у которых нет необходимого трудового стажа. Если гражданин не работал официально и за него не перечислялись страховые взносы, при достижении установленного возраста он может претендовать на социальную пенсию. Для женщин она назначается с 65 лет, для мужчин — с 70 лет.

Страховая пенсия имеет другой принцип формирования. Она складывается в том числе из страховых взносов, которые работодатели перечисляли за официально трудоустроенного сотрудника в Социальный фонд. Поэтому получить такую выплату могут граждане, имеющие подтвержденный страховой стаж. На ее размер влияют продолжительность работы и уровень заработка.

Почему могут отказать в назначении страховой пенсии

– пенсионный возраст еще не наступил

Раньше возраст выхода на пенсию составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Однако в результате пенсионной реформы этот показатель постепенно повышается. Полностью новые возрастные границы будут достигнуты к 2028 году: мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

– гражданин не обратился с заявлением

Даже при выполнении всех необходимых условий для назначения выплаты требуется оформить соответствующее заявление. Подать его рекомендуется не позднее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

– не хватает страхового стажа

Одним из обязательных требований является наличие как минимум 15 лет страхового стажа. При этом учитывается не только период официальной работы. В стаж могут включаться и некоторые социально значимые периоды — например, служба в армии, уход за ребенком до полутора лет, забота об инвалидe или получение пособия по безработице.

– недостаточно пенсионных коэффициентов

Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов, или индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Это требование действует с 2025 года.

Если накопленных коэффициентов недостаточно, в некоторых случаях их можно увеличить за счет добровольных страховых взносов. Информацию о накопленном стаже и количестве баллов можно посмотреть через «Госуслуги», на сайте Социального фонда либо получить непосредственно в его отделении.

Добровольные взносы разрешается перечислять разными способами — лично, через интернет или по почте. При этом законодательство ограничивает максимальный объем стажа, который можно приобрести таким способом: не более 7,5 года.

– не соблюдены требования к сроку проживания в России

Иностранные граждане, которые имеют вид на жительство в России, при соблюдении установленных требований также могут получать страховую или социальную пенсию. Для граждан государств ЕАЭС предусмотрена возможность учитывать страховой стаж, приобретенный в других странах, входящих в объединение.

При оформлении социальной пенсии для иностранного гражданина действует отдельное требование: он должен прожить на территории России не менее 15 лет.

– в документах обнаружены ошибки или недостоверные данные

При формировании сведений для назначения пенсии важно, чтобы предоставленная информация была достоверной. За корректность данных отвечают как будущий пенсионер, так и его работодатель.

Если из-за ошибок или недостоверных сведений человеку перечислили больше денег, чем ему полагалось, возникшую переплату могут потребовать возместить.