В Татарстане стартовал суд над мужчиной, который поджег спящую жену

В Менделеевском районном суде стартовал процесс над Геннадием Сорокиным. Мужчину обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью.

По версии следствия, в ночь на 3 июня Геннадий Сорокин, будучи пьяным, облил жену санитайзером и поджег с помощью зажигалки. Сделал он это, как считает следствие, из личной неприязни. В это время в квартире были трое маленьких детей.

Благодаря тому, что женщине вовремя оказали помощь, она выжила. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Видео: Прокуратура РТ.