news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 9 сентября 2026 11:45

В Татарстане стартовал суд над мужчиной, который поджег спящую жену

Читайте нас в
Телеграм

В Менделеевском районном суде стартовал процесс над Геннадием Сорокиным. Мужчину обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью.

По версии следствия, в ночь на 3 июня Геннадий Сорокин, будучи пьяным, облил жену санитайзером и поджег с помощью зажигалки. Сделал он это, как считает следствие, из личной неприязни. В это время в квартире были трое маленьких детей.

Благодаря тому, что женщине вовремя оказали помощь, она выжила. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Видео: Прокуратура РТ.

#суд #покушение на убийство
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Факелы на «Казаньоргсинтезе» могут стать заметнее

Факелы на «Казаньоргсинтезе» могут стать заметнее

8 сентября 2026

Оборот эквайринга у малого и среднего бизнеса вырос в полтора раза за полугодие

8 сентября 2026
Новости партнеров