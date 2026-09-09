Лантратова рассказала, как пенсионерам узнать о положенных льготах

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Пенсионерам стоит проверить доступные им меры социальной поддержки в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), а при необходимости обратиться в МФЦ или органы соцзащиты. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен отметила, что набор льгот у пенсионеров одного возраста может различаться в зависимости от жизненных обстоятельств. На него влияют, в частности, наличие инвалидности или статуса ветерана, проживание в одиночестве и продолжение трудовой деятельности. Дополнительные меры поддержки устанавливают и регионы.

«Поэтому стоит проверить информацию в ЕГИССО – это Единая государственная информационная система социального обеспечения. Общероссийская электронная база данных, которая хранит информацию обо всех мерах социальной поддержки, выплатах, льготах и пособиях в стране. Для уточнения можно обратиться в МФЦ или органы социальной защиты», – сказала Лантратова.

Если для получения льготы необходимо заявление, пенсионеру следует уточнить перечень документов и обратиться в ведомство, ответственное за соответствующую меру. При отказе, по словам омбудсмена, важно выяснить его причину: это может быть отсутствие необходимых документов, ошибка в заявлении, технический сбой, неверный расчет или неточность в сведениях. Такой отказ можно обжаловать.

Лантратова подчеркнула, что после выхода на пенсию поддержка государства не ограничивается пенсионными выплатами. Пенсионерам могут быть доступны налоговые льготы, помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, проезде, приобретении лекарств и социальном обслуживании.

Налоговые льготы

Пенсионеры освобождаются от налога на имущество по одному объекту каждого вида. Таким образом, при наличии одной квартиры, одного дома и одного гаража льгота может применяться к каждому из них. Если квартир две, освобождение предоставляется только по одной.

По земельному налогу пенсионерам предоставляется вычет на шесть соток. Если площадь участка не превышает 600 кв. м, налог с этой части не начисляется. При большей площади налог рассчитывается с оставшейся территории. Во многих случаях налоговая получает сведения о пенсионере автоматически, поэтому отдельно обращаться за льготой не требуется.

Транспортную льготу Лантратова советует проверять в своем регионе. Условия устанавливаются субъектами: в одних случаях пенсионеров полностью освобождают от налога на один автомобиль, в других предусмотрены скидки или ограничения по мощности транспортного средства.

Проезд и лечение

Единой федеральной льготы на весь общественный транспорт для всех пенсионеров нет – порядок устанавливают регионы. При этом существуют отдельные федеральные меры.

Для некоторых льготных категорий пенсионеров предусмотрены бесплатные лекарства или препараты со скидкой, а также санаторно-курортное лечение. Возможность бесплатного зубопротезирования зависит от категории гражданина и правил, действующих в конкретном регионе.

Социальное обслуживание

Пожилые люди, которым из-за возраста, состояния здоровья, травмы или инвалидности необходима помощь, могут оформить социальное обслуживание на дому. После оценки ситуации для человека составляется индивидуальная программа.

«Соцработник может помогать с бытовыми вопросами и другим необходимым», – сказала Лантратова.

Омбудсмен также напомнила, что после достижения 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Подавать заявление для этого не требуется – повышение производится автоматически. Для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы также предусмотрена надбавка на уход.