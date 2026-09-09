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Происшествия 9 сентября 2026 09:42

При атаке БПЛА на Новороссийск 4 человека погибли и 29 пострадали

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Во время атаки БПЛА на Новороссийск погибли 4 человека, еще 29 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев.

«Минувшей ночью наши военные отразили массированную атаку вражеских беспилотников на регион. Основной удар пришелся по Новороссийску.К сожалению, четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким. Также, этой ночью в городе пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь», – написал он в соцсетях.

Пострадали три частных и пять многоквартирных домов, а также православный храм и детский сад. Еще один детсад и три частных дома пострадали при падении обломков БПЛА в Анапе. Последствия атаки устраняют экстренные службы, добавил Кондратьев.

#Краснодарский край #атака БПЛА
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