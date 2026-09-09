В Казани завершили благоустройство бульвара «Ярдэм» на улице Серова

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

В Казани завершили четвертую, заключительную, очередь благоустройства бульвара на улице Серова. Обновленное общественное пространство официально получило название «Ярдэм». Общий лимит финансирования работ составил 783,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

В рамках заключительного этапа по периметру водоема появился деревянный настил со смотровыми площадками. Также сформирован единый веломаршрут, которым смогут пользоваться маломобильные жители. У новой входной группы со стороны улицы Восход установили скамью-стелу с логотипом бульвара и вечерней подсветкой. В центральной части разместили тактильный мнемостенд.

Работы на бульваре начались в 2023 году. Из-за обнаруженных торфяных грунтов дорожные конструкции пришлось укреплять сваями. Тогда же выполнили заливку дорожек, подготовили закладные элементы для инженерных сетей и обустроили ливневую канализацию.

В 2024 году благоустроили западную часть территории, расположенную ближе к мечети «Ярдэм». Здесь появились детские площадки, сенсорный сад, событийная зона, площадка для игры в боччу и спортивная зона. Также был установлен павильон с помещениями и туалетом, в том числе адаптированным для маломобильных групп населения.

Проект предусматривает большое количество решений для людей с ограничениями по здоровью. Контуры покрытий выполнены из рельефной брусчатки, помогающей ориентироваться незрячим и слабовидящим посетителям, а в прогулочных зонах установлены поручни. На территории высадили 189 деревьев, 3 120 кустарников и 13 тыс. многолетних цветов, разбили 10 тыс. кв. м газона. Кроме того, здесь появились парковое освещение и подсветка деревьев. По периметру бульвара организовали 80 парковочных мест, в том числе для инвалидов.

В 2025 году благоустроили центральную часть бульвара – от границ второй очереди до озера. Здесь появились лесная зона, место для занятий жестовым языком, буккросинг и общественный огород. Рядом с водоемом оборудовали площадку для игр с водой.

На этой территории также построили павильон с лекторием и пунктом «Доброй Казани». Кроме того, появился малый круг велодорожки. Его ширина позволяет использовать специализированные велосипеды для детей с церебральным параличом, которые можно будет взять напрокат в новом павильоне.

Бульвар расположен рядом с мечетью и фондом «Ярдэм», где работает учебно-реабилитационный центр, принимающий пациентов из разных городов и стран. В пешей доступности также находятся места компактного проживания людей с нарушениями зрения. Поэтому при создании пространства особое внимание уделили комфортному и безопасному пребыванию людей с нарушениями органов чувств и опорно-двигательной функции.

Проект реализовали в тесном сотрудничестве с представителями региональной организации «Всероссийское общество слепых», специалистами фонда «Ярдэм» и посетителями спортивного центра.

Первая очередь благоустройства бульвара была выполнена по программе развития общественных пространств в Татарстане. Остальные этапы вошли в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».