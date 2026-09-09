Армия России ночью поразила на Украине 9 складов, используемых ВСУ

Армия России нанесла массированный удар по складам, используемым ВСУ, в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Поражен грузовой терминал «Ника терра», используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ – там уничтожены три резервуара с горючим, три хранилища военных грузов, цех по производству БПЛА и склад, где они хранились. Также ВСУ больше не смогут воспользоваться шестью резервуарами с горючим и пятью хранилищами с военными грузами на складском терминале «Жовтневое».

Список целей в Николаевской области на этом не закончился – удар был нанесен по логистическим центрам «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и терминалу «Диметра», на которых хранилось военное имущество ВСУ. Кроме того, уничтожены 4 резервуара с топливом и хранилище с военным имуществом в порту Николаев, а также питающая его электроподстанция «Трихаты».

В Киеве поражен склад предприятия, производящего безэкипажные катера и дроны, а в Одесской области – корабль с военным грузом, шедший в порт «Одесса», и логистические объекты на КПП «Староказачье», использовавшиеся для доставки военной помощи на Украину.