В России выявили устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

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В России выявлен штамм туберкулеза EurA1.1, устойчивый к антибиотикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых Дублинского городского университета.

По данным исследования, больше всего этот штамм распространен в Белоруссии, а также в Германии, на Украине, в Грузии и России. При этом заболевание встречается в отдельных местах в США, Австралии и других удаленных странах.

Штамм передается воздушно-капельным путем при длительном контакте с больным.