Водителя погрузчика осудили за гибель рабочего на сельхозпредприятии

Фото: СУ СК России по РТ

Водителя погрузчика осудили за гибель сотрудника сельхозпредприятия.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, в мае 50-летний мужчина выполнял подрядные работы на одном из сельскохозяйственных предприятий Мензелинского района. Во время погрузки он не убедился в том, что на пути нет людей, и наехал на одного из рабочих. От полученных травм тот скончался на месте.

Водителя признали виновным по уголовному делу о нарушении правил безопасности и дали 3 года условного лишения свободы.