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Происшествия 9 сентября 2026 10:39

Водителя погрузчика осудили за гибель рабочего на сельхозпредприятии

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Водителя погрузчика осудили за гибель рабочего на сельхозпредприятии
Фото: СУ СК России по РТ

Водителя погрузчика осудили за гибель сотрудника сельхозпредприятия.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, в мае 50-летний мужчина выполнял подрядные работы на одном из сельскохозяйственных предприятий Мензелинского района. Во время погрузки он не убедился в том, что на пути нет людей, и наехал на одного из рабочих. От полученных травм тот скончался на месте.

Водителя признали виновным по уголовному делу о нарушении правил безопасности и дали 3 года условного лишения свободы.

#су ск россии по рт #прокуратура рт
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