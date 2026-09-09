Власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складов

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Власти совместно с маркетплейсами до конца года оценят необходимость восстановления складской инфраструктуры, пострадавшей в результате атак ВСУ, и возможное участие государства в этих работах. Об этом ТАСС в рамках ВЭФ сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

По его словам, сейчас говорить о полном восстановлении всех поврежденных логистических центров преждевременно, поскольку логистические схемы продолжают меняться. Маркетплейсы также пока подсчитывают размер ущерба.

«Пока преждевременно говорить, что требуется стопроцентное восстановление ровно тех логистических центров, которые были. Сейчас идет изменение логистики. По договоренностям с самими цифровыми платформами, которые получили значительный ущерб от террористических атак, до конца года мы поймем, каким образом будет перестроена логистика, какой объем ущерба и требуется ли участие государства в восстановлении. Если вообще потребуется восстановление определенных логистических мощностей», – сказал он.

Чекушов отметил, что параллельно с оценкой ущерба идет переориентация логистических потоков и направлений. Для операций маркетплейсов используются, в частности, небольшие партнерские сортировочные центры. Кроме того, в рамках инвестиционных программ цифровых платформ в эксплуатацию вводятся новые объекты.