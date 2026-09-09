news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 9 сентября 2026 10:04

Жительница РТ получила срок за неуплату миллиона рублей алиментов

Читайте нас в
Телеграм

Жительница Татарстана задолжала 1 млн рублей по алиментам и отправилась за это в колонию.

Как сообщили в УФССП по РТ, жительница Нурлатского района РТ не выплачивала деньги на содержание троих детей и получила за это штраф в 20 тысяч рублей, который также не выплатила. Тогда на нее было заведено уголовное дело. В дальнейшем женщину признали виновной и лишили родительских прав.

В настоящий момент она находится в местах лишения свободы. Ее долг сохраняется и должен быть полностью погашен после отбывания наказания.

#УФССП по РТ #неуплата алиментов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Факелы на «Казаньоргсинтезе» могут стать заметнее

Факелы на «Казаньоргсинтезе» могут стать заметнее

8 сентября 2026

Оборот эквайринга у малого и среднего бизнеса вырос в полтора раза за полугодие

8 сентября 2026
Новости партнеров