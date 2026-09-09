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Общество 9 сентября 2026 10:18

В Татарстане завершили капитальный ремонт 33 фельдшерско-акушерских пунктов

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В Татарстане завершился капитальный ремонт 33 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Строители обновили инженерные коммуникации, провели отделочные работы, заменили окна и двери, провели работы по благоустройству и многое другое. Одним словом, созданы комфортные условия, соответствующие всем современным требованиям. Конечно, это важно как для жителей села, так и для медицинских работников», – написал глава Минздрава.

#ФАПы #Здоровье #медицина #капитальный ремонт
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