В Татарстане завершили капитальный ремонт 33 фельдшерско-акушерских пунктов

В Татарстане завершился капитальный ремонт 33 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Строители обновили инженерные коммуникации, провели отделочные работы, заменили окна и двери, провели работы по благоустройству и многое другое. Одним словом, созданы комфортные условия, соответствующие всем современным требованиям. Конечно, это важно как для жителей села, так и для медицинских работников», – написал глава Минздрава.